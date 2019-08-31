ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 6 مليار جنيه خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن حملاتها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال سلسلة من الحملات الأمنية. وأسفرت الجهود عن ضبط 5172 قضية في مجال الضرائب والرسوم على النحو التالي 631 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 1020 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 119 قضية تهريب جمركي، 55 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 54 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1273 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 678 حالة تحر مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1342 حكم قضائي، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 6,838,568,896 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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