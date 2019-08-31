ضبط أسلحة نارية وذخيرة في حملة استهدفت أطراف خصومة ثأرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن أسيوط حملة أمنية، لضبط جرائم الخصومات الثأرية وإحراز الأسلحة والذخائر غير المرخصة، واستهدفت أطراف خصومة ثأرية بناحية بني زيد الأكراد. أسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين وبحوزتهم "بندقية آلية، 2 خزينة، 50 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة، 3 خزائن، 24 طلقة نارية من ذات العيار، 60 زجاجة خمور بقصد الاتجار، تنفيذ 48 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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