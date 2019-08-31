ضبط تشكيل عصابي ارتكب 5 حوادث سرقة مساكن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق ع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجل؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب الدلوف وكسر النوافذ. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (5 حوادث بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وأرشدا عن المسروقات عدد 2 خاتم ذهب، مفتاح سيارة، بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية، كمية من البراويز، هاتفين محمول. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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