"ارتكبا 11 واقعة".. سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت قوات الأمن في المنيا عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالمنيا.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام عامل، 5 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 11 واقعة وبإرشادهم تم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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