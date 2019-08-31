"الآثار طلعت سليمة".. تفاصيل ليلة سقوط عصابة الآثار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة شخصين متهمين بحيازة كمية من القطع والتماثيل الأثرية بقصد الاتجار بمنطقة شارع الأهرام بالجيزة.

بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، توقف إحدى السيارات الملاكي بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم، وبداخلها 3 أشخاص، ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار، وتمكن القوات من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم، وآخر صاحب محل تجاري مقيم بالواحات.

وبالتفتيش عُثر بداخل السيارة على "إناءين من الحجر الجيري، أجزاء من تابوت آدمي مقسم إلى جزئين، 9 تماثيل مختلفة الأحجام، 4 مزاهر خزف ملونة الأحجام، مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأنهما اشترى من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، وأضافا بأن الهارب حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط.

بعرض المضبوطات على الجهات المعنية، تأكد أثرية 11 قطعة منها، وجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.