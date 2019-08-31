القبض على مهتز نفسيا طعن أمين شرطة بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على مهتز نفسياً قام بطعن أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك بسلاح أبيض وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. ورد بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" مما أسفر عن إصابته بجرح سطحي. وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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