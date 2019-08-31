سقوط عصابة الزوجين لتجارة الهيروين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل وزوجته لاتجارهما بالمواد المخدرة بدائرة المركز. وردت معلومات سرية لرجال مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بقيام عاطل سبق اتهامه في قضيتي "مشاجرة، حريق عمد"، وزوجته ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالاتجار في المواد المخدرة. أكدت التحريات صحة الملومات وأمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آليه وبخزينتها 8 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح الناري لحماية تجارتهما الغير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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