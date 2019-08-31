القبض على شخص يروج لبيع قطع أثرية عبر الـ "فيس بوك" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص بقنا لإعلانه عن بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي. Advertisements تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسلح، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب عليهم والاستفادة منهم مادياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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