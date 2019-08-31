أخبار مصر | علاج تساقط الشعر بالثوم والأعشاب والزيوت والأدوية

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علاج تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها الكثير، وتوجد العديد من الطرق الفعالة في علاج تساقط الشعر، سواء كان علاج تساقط الشعر بعد الفرد أو علاج تساقط الشعر، كما تلجأ الكثيرات الي علاج تساقط شعر عند النساء بالأعشاب.

علاج تساقط الشعر للرجال:

يعاني الكثير من الرجال من تساقط الشعر ولكن توجد العديد من الطرق التي تساعد في علاج تساقط الشعر للرجال وذلك من خلال التعويض أولا بالتغذية السلسمة والحصول على الفيتامينات والزنك والمعادن التي يحتاجها الجسم والذي يمنع تساقط الشعر للرجال.

وقد يحتاج علاج تساقط الشعر للرجال إلى تدليك فروة الرأس يوميًا لمدة 24 أسبوعًا شعر لتحصل على شعر كثيف في نهاية الدراسة.

اتباع نظام غذائي متوازن

اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يبقي شعرك في شكل قمة الحافة. تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، والحد من تناولك للحلويات.

ترتبط بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام بشعر صحي.

حاول إضافة هذه الأنواع من الأطعمة:

الأطعمة الغنية بالحديد، بما في ذلك اللحم البقري الطازج والفاصوليا والخضار الورقية الخضراء والحبوب المدعمة بالحديد والبيض

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة وبذور الكتان وصفار البيض وبذور القنب والجوز

الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهن والمأكولات البحرية

أخيرًا وليس آخرًا ، تأكد من أنك تشرب الكثير من الماء.

الحصول على فحص

بصرف النظر عن علم الوراثة الخاص بك ، هناك العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. ستكون قادرًا على معالجة تساقط شعرك عن طريق علاج الحالة الأساسية.

الحالات التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:

داء السكري

الذئبة

الحزاز المسطح

الساركويد

صداف فروة الرأس (بسبب خدش فروة الرأس)

داء الثعلبة

ظروف الغدة الدرقية

اضطرابات الأكل (بسبب سوء التغذية)

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فقر الدم بسبب نقص الحديد

اضطراب شد الشعر ، والمعروف باسم trichotillomania

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الزهري

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات ، أو كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب تساقط الشعر ، تأكد من زيارة طبيبك والحصول على العلاج الذي تحتاجه. يجب أن يتحسن تساقط شعرك مع تحسن حالتك.

علاج تساقط الشعر بعد الفرد:

يتعرض الكثير بعد استعمال كريمات الفرد الي تساقط الشعر بشكل كبير وذلك يكون بسبب المواد الكيماوية التي اضعفت بصيلة الشعر وجعلته يتساقط ولكن افضل حل لعلاج تساقط الشعر بعد الفرد

يحتاج الشعر الي التأخيل من جديد بالاطعمة الغنية بالفيتامينات والتي يحب ان سحتاجها الجسم لأصلاح وتهذيب الشعر بعد فقدانه ولذلك يجب علاجه الشعر بالاعشاب

زيت الزيتون ملعقة كبيرة

زيت اللوز ملعقة كبيرة

زيت الصبار ملعقة كبيرة

زيت الخروع ملعقة كبيرة

زيت جوز الهند ملعقة كبيرة

كلها متوفرة عند العطار

تخلط جميع الزيوت مع بعضها البعض جيدا

الإستخدام

اولا غسل الشعر وتجفيفة جيدا

ونضع كمية من الزيت على الشعر لمدة ثلاث ساعات والافضل طول الليل وممكن نضع كيس من النايلون على الشعر عن النوم واستخدام الزيت حتى يتفاعل بخار الزيت مع الشعر وتحصلى على النتيجة المطلوبة

وفى الصباح تغسلى الشعر بشامبو الأطفال جونسون وهوا الأفضل للشعر لانة لا يتكون من مواد كيميائية وهذه الطريقة هي الافضل لعلاج الشعر بالاعشاب.

علاج تساقط الشعر بالثوم

يعتبر علاج تساقط الشعر بالثوم هي الطريقة الاكثر تداولا بين السيدات والرجال حيث ان الثوم له فوائد عديدة غنية في انبات الشعر ويمكن علاج تساقط الشعر بالثوم من خلال الوصفة التالية

اذيبِ الفازلين وضعي عليه زيت الزيتون ويقشر الثوم ويبشر جيدا ثم تكون رقيقه ثم نقوم باستخراج عصارتها بعدها ناخذ الثوم المبشور نضيفه الى زيت الزيتون والفازلين ونحرك المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

وتأخذ الوصفة ويتم تطبيقها على الجذور حتى الاطراف على كامل الشعر وتركز جيدا على الفروه ونطبق هذه الوصفه جيده على الفروه وبالخصوص في الاماكن التي بها فراغات في الشعر يعني حتى نطبق الوصفه على كامل الشعر بعدها نلف الشعر و نقوم بتغطيتها بغطاء بلاستيكي وهذه الوصفة هي الفضل لعلاج تساقط الشعر بالثوم.