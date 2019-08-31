أخبار مصر | إجراء من "القوى العاملة" بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء من "القوى العاملة" بشأن إجازة رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة القوى العاملة، أن اليوم السبت، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وتتابع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات مع الشركات والمصانع، إجازة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

كانت الوزارة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، باعتبار الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بهذه المناسبة.