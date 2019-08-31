أخبار مصر | "الهجرة" تتدخل وتلبي استغاثة أحد الطلاب المصريين بأوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تتدخل وتلبي استغاثة أحد الطلاب المصريين بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات: تواصلت سريعا مع رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا لتوفير رعاية صحية سريعة للطالب المصري الذي تعرض لنزيف في المخ

أرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع) والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

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وبناء على ذلك، تجاوبت الوزارة سريعا مع الاستغاثة، وقام اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، بالتواصل مع الأستاذ علي بيومي رئيس الجالية في أوكرانيا؛ لمتابعة الحالة، وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة "كييف" لمتابعة حالته، تمهيدًا لنقله إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.

وأكد فهمي بأنه تم التوصل أيضًا مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة الحالة، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، وقد استقبله رئيس الجالية هناك، مضيفًا أن الشاب تم نقله بالفعل إلى العاصمة "كييف" لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأشار فهمي إلى أن المستشفى أفادت بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.