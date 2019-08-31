مصر | الأمن يستهدف طرفي خصومة ثأرية بأسيوط



بندقية آلية، وعدد(2) خزينة، وعدد (50) طلقة نارية من ذات العيار.

طبنجة، وعدد (3) خزينة، وعدد (24) طلقة نارية من ذات العيار.

عدد (60) زجاجة خمور بقصد الإتجار.

تنفيذ عدد (48) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بـ11 تمثالا أثريا.. كواليس سقوط تاجر سيارات وصديقه في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات القبض على تاجر سيارات وصاحب محل ضبط بحوزتهم قطع أثرية بمنطقة الهرم.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة واثار الجيزة، مفاده أنه قد تلاحظ لقوة أمنية برئاسة الرائد كريم عبد العليم تابعة لقسم شرطة الأهرام، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم توقف إحدى السيارات الملاكي بجانب الطريق بمنطقة شارع الأهرام بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص.

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ولدى التوجه لفحصها قام أحدهم بالفرار، وأمكن ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم، وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات، وعُثر بداخل السيارة على 2 إناء من الحجر الجيري، أجزاء من تابوت آدمي مقسم إلى جزئين، 9 تماثيل مختلفة الأحجام، 4 مزاهر خزف ملونة الأحجام، مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما قاما بشرائها من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، وأضافا بأن الهارب حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط.

جارى تكثف الجهود لضبطه، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية تأكد أثرية (11) قطعة منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

