مصر | من "الكتابة" إلى "الضرب".. أشكال التعدي على الموظف العمومي وعقوباتها

1- فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".

2- إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم ويحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة.

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".

السيطرة على حريق شب بقطعة أرض في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق محدود شب بقطعة أرض فضاء بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بنطاق مركز شرطة البدرشين.

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وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

"حريق محدود وانفجار كابل كهرباء".. تفاصيل حريق مخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي

كشف رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الحريق الذي شب بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، كان محدودًا، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب بمخلفات كانت متراكمة بالقرب من كابل كهرباء، ما تسبب في انفجاره.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في انفجار كابل كهرباء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران.

وتبين نشوب الحريق بمخلفات عند كابل كهرباء بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، ما تسبب في انفجار الكابل الكهربائي، وتمددت النيران لعشة خفير خصوصي، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

