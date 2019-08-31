مصر | تعرف على عقوبة من يعلم الجريمة ويخفي أدلتها

1- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

2- وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

3- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور.

وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

أما من يمكن مقبوض عليه من الهرب أو يساعده عليه أو يسهل له الأمر فيعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

السيطرة على حريق شب بقطعة أرض في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق محدود شب بقطعة أرض فضاء بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض بنطاق مركز شرطة البدرشين.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

"حريق محدود وانفجار كابل كهرباء".. تفاصيل حريق مخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي

كشف رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الحريق الذي شب بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، كان محدودًا، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب بمخلفات كانت متراكمة بالقرب من كابل كهرباء، ما تسبب في انفجاره.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في انفجار كابل كهرباء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران.

وتبين نشوب الحريق بمخلفات عند كابل كهرباء بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، ما تسبب في انفجار الكابل الكهربائي، وتمددت النيران لعشة خفير خصوصي، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

