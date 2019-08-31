مصر | النيابة تستدعي زوج سيدة منتحرة في 15 مايو

أستدعت نيابة 15 مايو زوج السيدة المنتحرة بإشعال النار بنفسها، للاستماع الى اقواله، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها وصول جثة المدعوة "فاطمة. م"، 38 سنة، موظفة، ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها، عامل في الصرف الصحي، وتطور الأمر ومنعها من الخروج، وأغلق باب الشقة، فقامت بتهديده بالانتحار، وغافلته وألقت نفسها من شرفة مسكنها وتمكن زوجها من الإمساك بها وإنقاذها، وبعد مرور ساعة دخلت المطبخ وأحضرت زجاجة تنر، وسكبتها على جسدها وأشعلت النار، وتفحم جسدها بالكامل، وتوفيت قبل وصولها المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

"مطواه عليها آثار دماء".. كواليس سقوط عصابة السرقة بالإكراه في أوسيم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط عصابة "وزة وريشة"، بعد اتجارهما في الهيروين المخدر وارتكابهما العديد من جرائم سرقات المواطنين، وتبين أن "أحمد. س" شهرته وزه، "أشرف. ي"، 27 سنة وشهرته ريشة، مقيمين بمنطقة البراجيل، بنطاق مركز شرطة أوسيم، وسبق اتهامهما في 14 قضية متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وسرقة المواطنين بالإكراه.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين يقومان بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في أوقات متأخرة من الليل، وقبل القبض عليهما بيوم اعترضا طريق سائق وقاما بسرقه هاتف محمول هواوي منه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواه".

وأضافت التحقيقات أنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق المركز، شاهدا المتهمين ولدي مشاهدتهما القوة الأمنية فرا هاربين لمنطقة الزراعات وبملاحقتهما تمكنت القوات من ملاحقتهما والفبص عليهما وضبط بحوزتهما فرد خرطوش، مطواه عليها آثار دماء، وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة بالإكراه، وآثار الدم الموجودة على المطواه إثر تعديهم على السائق بالضرب حال سرقته.

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كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المتهمين بالإكراه والاتجار في المخدرات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بأنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مركز شرطة أوسيم تم الاشتباه في شخصين، وبملاحقتهما تمكنت القوات من القبض عليهما وإقتيادهما لديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

"فرد خرطوش و4 مفاتيح مصطنعة".. حبس شقيقين لسرقتهما السيارات بمدينة نصر

وأمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس شقيقين لمحاولتهما سرقة سيارة " بأسلوب كسر الكالون " 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما أمرت بسؤعة التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم اشتبهت في مستقلي إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق وقيام أحد مستقليها بالشروع فى سرقة سيارة أخرى بأسلوب "كسر الكالون" وحال محاولة ضبطهما لاذا بالفرار بالسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور ومن خلال الربط بين الخدمات الأمنية بنطاق القسم تم تتبع خط سير هروبهما ومطاردتهما وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما شقيقين - سبق اتهامهما في العديد من قضايا سرقة السيارات وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على فرد خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة- 4 مفكات مختلفة الأحجام- ذرادية.

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما في ارتكاب واقعة سرقة السيارة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.