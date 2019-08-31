شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة إخصائي نفسي بـ«صندوق الإدمان» للمحاكمة لتحرشه لفظيًا بإحدى زميلاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية إخصائيًا نفسيًا، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضى بالمستشفى.

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وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية، تتضرر فيها من المتهم لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية أمام مصطفى الشربيني، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق بدر، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلاً عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي، والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية- مقدمة الشكوى- وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها، وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى، كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين، والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة، ما أثر على المريض سلبياً خلال مرحلة تعافيه.

وأهابت النيابة الإدارية، في بيان لها أمس، بالقائمين على مؤسسات الدولة بالحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة، مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسؤولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.