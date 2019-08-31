شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 123 دورة لتدريب 6469 شخصًا خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء الخطة التدريبية للعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لمركز التنمية المحلية بسقارة، الأحد، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب وخدمة المواطنين ومراكز المعلومات بالمحافظات.

وقال شعراوي، في بيان صحفي، السبت، إن الخطة تتضمن تنفيذ 123 دورة تدريبية خلال 10 أشهر تستهدف 6469 متدربا، مضيفا أن الخطة التدريبية الجديدة ركزت على مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب، حيث تضمنت لأول مرة 10 دورات تدريبة للكوادر الافريقية.

وأوضح الوزير أن الدورات التدريبية شملت أيضاً 50 دورة جديدة تماماً عن المحتوى الرئيسى للمركز و11 دورة في اللغة و4 ورش عمل مجمعة بحضور كل عناصر منظومة التدريب بالمحافظات، لافتاً إلى أن عدد المرشحين للاختبارات التي تسبق بعض الدورات بلغ 2160 مرشحا لـ7 دورات.

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وأكد أن خطة العام التدريبي ركزت على عدة محددات عند وضعها وهى تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات والطلبات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة وزياردة عدد المتدريبين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات، مشيرا إلى قيام المحافظات باختبارات أولية لديها، فضلاً عن وضع شروط تضمن استفادة العاملين في الوحدات المحلية القروية وفى المراكز والمدن والأحياء من الدورات وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

ولفت شعراوي إلى أن الخطة التدريبية استهدفت أيضاً توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمى للمحافظات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدات حقوق الانسان وتكافؤ الفرص والتركيز على التحول الرقمى والمتغيرات المكانية والمسائلة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجى، مشيرا إلى أنها تضمنت أيضاً تحديث سجل المدربين والنزول بالأعمار السنية للمدربين وزيادة مساحة الاستعانة بكوادر متميزة من المحافظات ومن خريجى سقارة في دورات اعداد المدربين وقادة المستقبل كمدربين في الخطة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تشمل الترشيحات في البرامج التدريبية العاملين في دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليه الشروط.

وذكر أنه تم إدراج دورات من جهات خارجية مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والمجلس القومى لشؤون الإعاقة وأكاديمية الجا لتدريب الكوادر الأفريقية خلال الخطة التدريبية الجديدة، كما تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين في أساسيات التحول الرقمى وللفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التي لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب لافتاً إلى إدراج ورش عمل مجمعة في الخطة لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات.