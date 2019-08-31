شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شراء كراسة الشروط لمجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت عملية شراء كراسة الشروط لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة إقبالا من الراغبين لإقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم يوم ٥ سبتمبر المقبل لمدة ٣ أسابيع. Advertisements ومن المقرر أن يكون التقديم بنظامي التمليك والإيجار لمدة ٥ سنوات لعدة فترات ويتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة والآلات بمبلغ يصل ٥ ملايين جنيه. وتقام المدينة الصناعية على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ٥٠٠ مليون جنيه، والمشروع يتم إنشائه على مرحلتين ويضم 218 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر. وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحة ٣٣٦ مترا حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج.

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