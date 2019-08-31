شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر، اعتبارًا من غد الأحد، الأول من سبتمبر، لعدد 9.4 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

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وأشارت «والي» إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح غد الأحد، الأول من سبتمبر.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.

وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.