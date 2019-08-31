شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد معارض الجامعات المشارة في مؤتمر «التيكاد» باليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته الحالية لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، المعرض المُقام على هامش المؤتمر، حيث تفقد أجنحة معارض الجامعات والدول المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى زيارة جناح معرض الجامعة المصرية اليابانية.

ويهدف المعرض إلى عرض أبرز وأحدث ما تقدمه الشركات والمراكز والهيئات اليابانية الكبرى، بالإضافة إلى عرض الشركات الإفريقية لأبرز ما تقدمه من منتجات وخدمات.

وحرص الوزير على التحدث مع بعض المسئولين عن الشركات الإفريقية والعالمية المُشاركة في المؤتمر؛ لعرض بعض الأنشطة الخاصة بها، كما استمع إلى المسئولين عن الأجنحة الخاصة بالبحوث العلمية.