شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإفتاء العالمية تصدر عددها الخامس من نشرة «جسور» في ذكرى الهجرة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر، اليوم السبت، العدد الخامس من النشرة الرسمية الناطقة بلسان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم «جسور»، والذي يأتي بالتزامن مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويحمل عرضًا مستفيضًا لكافة قضايا الهجرة المطروحة على الساحة، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة والتقارير الهامة والأخبار الخاصة بالمؤسسات ودور الإفتاء حول العالم.

وتطرقت افتتاحية العدد، التي كتبها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لإشكاليات تجديد الخطاب الديني، وذلك تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني والدور المطلوب»، حيث يتناول فضيلته طرحًا جديدًا لقضية تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا على أنه بات من واجبات الوقت العظمى التي ينبغي أن يُعنى بها كل مشتغل بالعلم تعليمًا وتعلمًا وبحثًا وإرشادًا.

وفي باب «عالم الإفتاء» قدم العدد جولة دسمة ومنوعة لأهم أخبار وأحداث المؤسسات والهيئات الإفتائية في العالم الإسلامي، ثم انتقل فريق التحرير إلى باب «أعلام الإفتاء»، حيث استعرض أبرز المحطات المشوقة في حياة سفير الإفتاء الشيخ «نوح القضاة» مفتي المملكة الأردنية الهاشمية السابق -رحمه الله- الذي أحبه الرسميون والمعارضون في الأردن.

ويستعرض العدد الخامس من «جسور» تحليلًا مهمًّا لـ«مؤشر الفتوى العالمي» حول «التليجرام المدمر»، ولماذا لجأت التنظيمات المتطرفة له لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

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وفي باب «رؤى إفتائية» تطرق العدد إلى أحد المبادئ الفقهية وتطبيقاتها في الفتاوى، حيث تناول الباب قضية «السيرة النبوية.. وكيف أنها منهج حياة وليس منهجًا حركيًا».

كما تناول العدد الخامس من نشرة جسور في باب «تراث ومعاصرة» مسألة أخرى متعلقة بالعادات الاجتماعية الخاطئة، وهي قضية «ختان الإناث»، وكيف راعت الفتوى مقاصد الشريعة في هذا الأمر.

وفي سياق طرح الإشكاليات، تناولت «جسور» في باب «فتوى أسهمت في حل مشكلة» مسألة «التبرع بالشعر لمرضى السرطان» وكيف حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل فيها. كما استعرض العدد في باب «مراجع إفتائية» كتاب «الأبحاث المفيدة للفتاوى السديدة» لفضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

وبشأن الباب الخاص بـ«تطوير المؤسسات الإفتائية» يعرض فريق التحرير موضوعًا جديدًا تحت عنوان «تخطيط المسار الوظيفي للمتصدرين للفتوى».

وأخيرًا، وفي باب «منبر المفتين» نشر العدد مقالًا حول كيفية تحريف جماعات التطرف والإرهاب لمفهوم «الهجرة» للتغرير بأتباعهم ولتحقيق أغراضهم المتطرفة.