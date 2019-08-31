شكرا لقرائتكم خبر عن كشف غموض العثور على جثة سائق داخل مسكنه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية غموض واقعة العثور على جثة سائق داخل مسكنه، بإحدى القرى التابعة لمركز بلبيس، بعدما تبين وجود شبهة جنائية في وفاته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، بالعثور على «س. س. أ»، 59 عامًا، سائق، جثة هامدة داخل مسكنه بإحدى قرى المركز.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، برئاسة العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام هلال، مأمور المركز، والرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز بلبيس، ومعاونيه إلى محل الواقعة، حيث تبين وجود شبهة جنائية في وفاته.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وبفحص معاملات المجني عليه، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا مقيمًا بدائرة المركز، وأنه ذهب إلى المجني عليه ليلة الحادث لمساعدته في البحث عن وظيفة له، حيث قام الشاب بالتعدي عليه بالضرب حتى الموت بعدما تشاجرا سويًا لرفض الأخير طلب السائق ممارسة الشذوذ معه.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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