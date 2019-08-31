شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية الباكستانية يتضامنون مع كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية الباكستانية في القاهرة وقفة تضامنية بمقر السفر مع أبناء إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، خاصة بعد قرار نيودلهي في 5 أغسطس الجاري بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

وشارك مستشارو وموظفو السفارة الباكستانية وأبناء الجالية في تجمع للإعراب عن التضامن مع شعب كشمير، للتأكيد أن الأمة الباكستانية بأكملها في جميع أنحاء العالم يقفون مع الكشميريين في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد، كما رفع المشاركون أعلام باكستان وجامو وكشمير بهذه المناسبة، وحملوا لافتات تعرب عن تضامنهم مع الشعب الكشميري، كما عزفت الموسيقى النشيد الوطني.

واعتبر المشاركون وقفتهم رسالة للمجتمع الدولي للوفاء بوعودهم التي طالما قطعوها للشعب الكشميري من وقت لآخر ومن أجل إجبار الحكومة الهندية على إعادة الوضع الخاص لكشمير.