شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثة عبر «فيسبوك».. «الهجرة» تتابع حالة مصري تعرض لنزيف في المخ بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا استغاثة للصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن زميل له يدعى (أ.أ.م.ع)، والذي تعرض لنزيف في المخ ولا يوجد رعاية صحية مناسبة له.

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وتجاوبت الوزارة سريعا مع الاستغاثة، وقام اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، بالتواصل مع الأستاذ على بيومي، رئيس الجالية في أوكرانيا، لمتابعة الحالة، وأفاد رئيس الجالية بأن حالة الشاب تم عرضها على أحد الأطباء الكبار بالعاصمة «كييف» لمتابعة حالته، تمهيدًا لنقله إلى هناك لتلقي العلاج المناسب لعدم توافر الإمكانيات الطبية في المدينة التي يوجد بها.

وأكد «فهمي» أنه تم التوصل أيضًا مع السفارة المصرية في أوكرانيا لمتابعة الحالة، كما تم التنسيق مع السفارة الأوكرانية بالقاهرة لإنهاء متطلبات سفر والد الشاب ليكون مرافقًا له، وقد استقبله رئيس الجالية هناك، مضيفًا أن الشاب تم نقله بالفعل إلى العاصمة كييف لاستكمال علاجه وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأشار إلى أن المستشفى أفاد بأن الشاب خضع لعملية قسطرة في المخ، كما تم التواصل مع والد الشاب للاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية.