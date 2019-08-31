شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية»: تحويل مدرسة طوسون لـ«صناعية عسكرية» لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، تحويل مدرسة طوسون الثانوية الفنية بنين، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، إلى مدرسة صناعية عسكرية، في سابقة لأول مرة في الإسكندرية، على أن تبدأ الدراسة بالنظام العسكري الجديد مع العام الدراسي الجديد.

وأوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «تحويل المدرسة إلى صناعية عسكرية يأتى في إطار ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم الفنى لإنتاج مخرجات قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والخارجية وتحقيق قواعد الانضباط، حيث جرى ترشيح مدرسة طوسون لتكون الأولى في المحافظة هذا العام كمدرسة صناعية عسكرية وتجهيزها بالشكل اللائق وسيتم إمدادها بفريق من الضباط وصف الضباط لتحقيق الانضباط بين الطلاب بمعرفة قائد قوات الدفاع الشعبي والمستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية».

وأشار إلى أنه «جرى تجهيز المدرسة تماما وأماكن الإقامة وتجهيز الزى العسكرى وتسليمه للمدرسة ليستفيد منه 1600 طالب موزعين على الفصول الثلاثة وهي طلاب الصف الأول ٧٠٠ طالب، وطلاب الصف الثاني٣٥٠ طالبا، وطلاب الصف الثالث ٥٥٠ طالبا، حيث يجرى تنفيذ التجربة الفريدة من نوعها على أن يكون لدينا برنامج متتالٍ لإدخال جميع المدارس الفنية في الإسكندرية ضمن المشروع مستقبلاً».

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ولفت وكيل الوزارة إلى أن «نظام الدراسة في مدرسة طوسون بعد تحويلها إلى عسكرية يعد نفس النظام القديم، بالإضافة إلى إدخال مادة التربية العسكرية»، مشيرا إلى أن «المدرسة ستكون خاضعة لقواعد الانضباط العسكري لتخريج جيل فني صناعي أكثر انضباطا، حيث تعد مدرسة طوسون الثانوية الصناعية واحدة من بين 27 مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية».

بدوره، قال الدكتور سامى فضل، مدير إدارة المنتزه التعليمية، إن «مدرسة طوسون الصناعية العسكرية افتتحت في عام ١٩٩٤ وعمرها 25 سنة وبدأت الدراسة بـ9 تخصصات فنية هي أقسام (الإلكترونيات والتركيبات الكهربية والتبريد والتكييف والمحركات البحرية وبناء السفن والملاحة والثروة السمكية والعمارة والبناء والتشطيبات ونجارة الاثاث)، ثم تم استحداث قسم الحاسبات عام ٢٠١٣/٢٠١٤ ضمن أربع مدارس صناعية بالإسكندرية ليصبح إجمالي عدد التخصصات 10».

وأضاف «فضل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تمت إضافة قسمين للمدرسة (فني صيانة كهربية وفني صيانة ميكانيكية) بموجب بروتوكول رسمي بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة كأول تنفيذ مدارس التعليم المزدوج بعد تجربة مبارك كول ١٩٩٨ ليصبح إجمالي التخصصات حتي عام ٢٠١٧ 12 تخصصا، ثم تم تعديل البروتوكول ما بين وزارتي التربية والتعليم والكهرباء والطاقة ليصبح قسم واحدا فقط داخل مركز كهرباء أبي قير وهو فني صيانة ميكانيكية لتكون إجمالي عدد التخصصات ١١ تخصصا حتى الآن.

ولفت إلى أنه «تم ترشيح المدرسة لتعمل بالنظام العسكري مرتين، الأولى في عام ٢٠١٤ والثانية في عام ٢٠١٧ ليأتي قرار وزارة الدفاع وقطاع التعليم الفني باختيار المدرسة ٢٠١٨ /٢٠١٩ لانضباطها ونتائجها المتميزة على مستوى المحافظات، تلاه القرار المجمع باختيار ٢٧ مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية للعمل بدءا من العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠».