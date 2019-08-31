شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق 9 قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي الزوايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، إن القطاع يطلق قافلة طبية مجانية لفحص أهالى منطقة الزوايدة الواقعة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، الأسبوع المقبل.

وأوضح «رمضان»، في تصريحات صحفية، السبت، أن القافلة تأتى في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تقديم خدماتها للقرى والمناطق الأشد احتياجا وتمتد لمدة 3 شهور يتم خلالها إطلاق 9 قوافل أخرى منبثقة عنها لخدمة الأهالى بالمجان.

من جهته، أشار الدكتور عبدالمنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بالجامعة، إلى أن المرحلة الأولى بدأت 26 أغسطس بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، برئاسة الدكتورة مها عمارة، مدير وحدة المنتزه الطبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 202 حالة وتحويل الحالات المشتبه فيها إلى المركز الإقليمي لصحة المرأة والمستشفيات المتخصصة مع تقديم التوعية الصحية المتكاملة للأهالي مما تتطلب مد فترة عمل القافلة ليومين آخرين، فيما تتضمن المرحلة الثانية، والتي تعقد الأسبوع المقبل، قافلة تعليمية تشارك فيها كلية التربية بإنشاء فصول محو أمية بالمسجد، فيما تتضمن المرحلة الثالثة دورات تدريبية لتعليم الحياكة والتطريز للسيدات بالمنطقة، بالتعاون مع داليا حسني من مبادرة تدريب مصر.