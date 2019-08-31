أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن حالة طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن حالة طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 24 35

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 36

نخل 19 35

نويبع 28 34

طابا 25 34

كاترين 19 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 28 46

الرياض 28 44

المنامة 33 42

أبوظبى 29 42

الدوحة 32 43

الكويت 32 46

دمشق 17 37

بيروت 27 31

عمان 19 34

القدس 19 30

غزة 23 31

بغداد 27 46

مسقط 29 34

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 39

طرابلس 24 31

تونس 22 28

الجزائر 20 27

الرباط 19 27

نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

اسطنبول 21 27

إسلام آباد 26 35

نيودلهى 28 34

جاكرتا 23 33

بكين 18 32

كوالالمبور 22 33

طوكيو 24 31

أثينا 22 30

روما 20 32

باريس 16 31

مدريد 20 34

برلين 21 32

لندن 11 22

مونتريال 11 22

موسكو 12 24

نيويورك 17 27

واشنطن 20 30