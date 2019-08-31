السيسي لرئيس "ميتسوبيشي": مصر تمتلك إمكانيات انطلاق الصناعات اليابانية للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محوراً مهمًا لطل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم.

وأكد الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم السبت بمقر إقامة في مدينة يوكوهاما اليابانية مع رئيس مجلس إدارة شركة (ميتسوبيشي) اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي - أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مشيدا بنشاط شركة (ميتسوبيشي) الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لاسيما في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أن رئيس (ميتسوبيشي) استعرض - خلال اللقاء - المشروعات التي تدرس شركة (ميتسوبيشي) تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع مترو الأنفاق، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.

ونوه كاكيوشي إلى أنه سيواصل التشاور والتنسيق مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ مشروعات الشركة في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطتها.