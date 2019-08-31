أخبار مصر | شاهد.. الرئيس السيسي في تكريم الأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الرئيس السيسي في تكريم الأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال إمبراطور اليابان للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركته في حفل تقديم جائزة للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض في قارة أفريقيا، وإلقائه كلمة في هذه المناسبة، وذلك في ثالث أيام قمة "تيكاد 7" المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، حيث استقبل إمبراطور اليابان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو.

كما حضر الرئيس حفل تكريم الاعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية بأفريقيا، حيث كرم كل من مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطبي الحيوى بجامعه كنشاسا فى الكونغو الديموقراطية،و المدير التنفيذى للمركز الافريقى للصحة العالميه و التحول الاجتماعي بأوغاندا لجودهما ،فى البحوث و الخدمات الطبية فى أفرقيا.

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كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة المجموعه الأفريقية لتقديم جائزة الطبيب لمكافحة الامراض المعديه بأفريقيا قائلا: "نجتمع اليوم في إطار تقليد تقديم جائزة الطبيب هيديو نوجوتشي للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية في أفريقيا، والتي بدأت دورتها الأولى عام 2008، تزامنا مع قمة التيكاد الرابعة، وتأتي الجائزة على اسم الطبيب الياباني "هيديو نوجوتشي" اعترافاً بإسهاماته المتميزة في مجال الصحة في أفريقيا وصولاً إلى تقديمه عن طيب خاطر الثمن الأغلى بوفاته على أرضها ضحية لمرض الحمى الصفراء التي كان يسعى جاهداً لمكافحتها".

وفي هذا الإطار، أتقدم بالتهنئة للطبيبين الأفريقيين؛ السيد الدكتور جون جاك مويمب تامفوم مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطب الحيوي بجامعة كينشاسا، والسيد الدكتور فرانسيس أومساو، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للصحة العالمية والتحول الاجتماعي في أوغندا، لحصولهما على تلك الجائزة الرفيعة، تأكيداً لوجود قامات أفريقية بهذه المكانة الدولية، وتعزيزاً لقرارنا الصائب بإيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في أفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسيين للتنمية المستدامة وتحقيق النهضة المنشودة في ربوع القارة.

وأوضح الرئيس السيسى، "إن مكافحة الأمراض المستوطنة والمعدية في أفريقيا تحتل أولوية متقدمة على أجندة الاتحاد الأفريقي ودوله، حيث تعد هذه الأمراض سبباً رئيسياً للوفاة في العديد من الدول، وهو أمر يحتم علينا تضافر جهودنا لتدعيم المساعي المبذولة في مجال الرعاية الصحية"، حسبما أشارت أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، خاصة وأنه وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن قارتنا الأفريقية تعد الأضعف قدرة على تقديم الخدمات الطبية الأساسية ونفاذ المواطنين العاديين لها على مستوى العالم.