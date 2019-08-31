أخبار مصر | الرئيس السيسي يشيد بنشاط شركة "ميتسوبيشي" اليابانية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يشيد بنشاط شركة "ميتسوبيشي" اليابانية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مشيرا إلى امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورًا مهمًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بيوكوهاما "تاكيهيكو كاكيوشي"، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية.

Advertisements

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لاسيما في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجيستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأضاف السفير بسام راضي أن "كاكيوشي" استعرض خلال اللقاء المشروعات التي تدرس شركة ميتسوبيشي تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع مترو الأنفاق، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.

وأشار "كاكيوشي" إلى أنه سيواصل التشاور والتنسيق مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ مشروعات الشركة في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطتها.