السيسي يبحث مع رئيس حزب "كوميتو" الياباني تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مدينة يوكوهاما بناتسو ياماجوشي، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الرئيس اعتزاز مصر، حكومةً وشعباً، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيداً بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

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كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، وأكد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وأعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.