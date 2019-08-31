خاص| ابنة نجيب محفوظ: الحديث عن فسخ العقد مع دار الشروق سابق لأوانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكدت أم كلثوم نجلة الأديب الكبير نجيب محفوظ، أن الحديث عن فسخ العقد بيني وبين دار الشروق التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية لأعمال أبي هو أمر سابق لأوانه لأن العقد بيننا مازال مستمر لأكثر من عامين مقبلين، وسوف أبحث في هذا الأمر في أوانه وليس الآن.

وشددت أم كلثوم على سعادتها لافتتاح متحف والدها الشهر الماضي، مؤكدة أنه جاء بمثابة رد اعتبار له بعد وفاته، مشيرة إلى أن كل ما تردد حول وجود خلافات بينها وبين وزارة الثقافة غير حقيقي ولا أساس له من الصحة.

وقالت أم كلثوم في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد أعجبني المتحف بشكل كبير، وكنت سعيدة لظهوره للنور بعد عدد من السنوات التي شهدها إنشاؤه في تكية أبو الدهب، مشيرة إلى أنها أعلنت عن إهداءها "بالطو" الأديب الراحل للمتحف كما وعدت وزيرة الثقافة.

وحول ما تردد من اختفاء سجادة أهداها ملك المغرب لوالدها من المقتنيات التي تم عرضها؛ قالت أم كلثوم: لقد سألت المسئولين بالثقافة عن هذا الأمر وأكدوا أن السجادة موجودة لديهم في المخازن وأنهم سوف يختارون مكانا جيدا لعرضها خلال الأيام المقبلة.