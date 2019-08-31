محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 20 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 3400 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة .
وتقلع 11 رحلة من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلتان شارتر لنقل حجاج مالي فيما تقلع 9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف بخلاف رحلات العمل.
وسيرت الشركة أمس – الجمعة – 16 رحلة لعودة 3100 حاج.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة لعودة 3400 حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.