محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفال العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441 ه. وذكرت المحافظة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الاحتفال ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب اليوم السبت.

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