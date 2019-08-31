7 أيام جريمة.. "ذبح وقتل وطفل بالوعة فيصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

ضحية بالوعة الطالبية

مساء الأحد ارتدى الطفل ياسين هاني ملابسه فرحا بموافقة والدته على اصطحابه للعب مع أصدقائه بنادي الطالبية غربي محافظة الجيزة ومشاهدة إحدى المباريات لكنها كانت رحلته الأخيرة، لم يدر بمأساة ستكتب المشهد الختامي في حياته.

ذبحها أمام أولادها

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الخليفة؛ بسبب شكه في سلوكها.

"ماما بتكلم واحد في التليفون"

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب شكه في سلوكها في دائرة قسم شرطة المطرية.

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مقتل أمين شرطة

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل أمين شرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حريق أستوديو قناة الأهلي

كشفت معاينة رجال الشرطة عن ملابسات حريق محدود اندلع في أستوديو قناة النادي الأهلي.

دافعت عن نفسها فقتلها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة قتل مُسنة داخل شقتها بحدائق القبة.

طعون إلغاء فرض رسوم على خام البليت

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز 8 طعون على قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية، بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.