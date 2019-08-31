ضمن صفقة الـ1300.. "السكة الحديد": وصول أولى العربات الجديدة في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

يشارك المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ووفدًا من الهيئة، في المعرض الذي تنظمه شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة للـ1300 عربة الجديدة.

ويتابع "رسلان"، اللمسات الأخيرة قبل وصول أولى عربات صفقة الـ1300 عربة، من التحالف "الروسي - المجرى"، خلال شهر سبتمبر المقبل، كنموذج لاختباره بخطوط هيئة السكة الحديد، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من العربات بعدد 30 عربة في ديسمبر القادم.

وتبلغ إجمالي قيمة صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب 22 مليار جنيه، وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.