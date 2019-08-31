"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات 18 موقعًا إلكترونًيا بسبب "مدرسة بورسعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا الأحد القادم؛ لمناقشة مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة المعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد"، وذلك بناءً على تقارير لجنة الرصد بالمجلس.

وتناقش اللجنة مخالفات 18 موقعًا إلكترونيًا بالإضافة إلى قناة "يوتيوب"، فبركوا الأخبار والواقعة بالإضافة إلى تجاهلهم نشر الحقائق بعدما أوضحت المدرسة حقيقتها.

كما تناقش اللجنة جميع مخالفات "السوشيال ميديا" وحسابات "فيسبوك" التي يزيد ماتبعيها عن 5 آلاف عضو، على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات بصرامة بدءًا من الغرامات المالية والتى تنتهي بالحجب.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، يبدأ فى تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، الأحد المقبل، على جميع وسائل الإعلام المعنية.