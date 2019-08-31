مصر | "رموا الخزنة في الشارع".. ضبط المتهمين بمحاولة سرقة حلواني شهير بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رموا الخزنة في الشارع".. ضبط المتهمين بمحاولة سرقة حلواني شهير بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث الجيزة محاولة سرقة محل حلواني شهير بشارع مصدق، بنطاق قسم شرطة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بالشروع في سرقة المحل، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفاده بتعرض محل حلواني شهير بشارع مصدق، بدائرة القسم، لمحاولة سرقة، وهروب الجناه بـ"دراجة نارية" فور مشاهدة الأهالي لهما.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتهمين قاما بكسر الباب وسرقا خزينة المحل، وحال هروبهما شاهدهما عددًا من الأشخاص، ولدي ملاحقتهما ألقيا الخزينة وفرا هاربين مستقلين دراجة نارية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبه المركبة بالمحل لفحصها.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص المشتبه بهم والعاملين السابقين بالمحل، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل وصديقه.

وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطهما برئاسة العقيد عمرو البرعي والرائد محمد وحيد، تم استهدافهما والقبض عليهما وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

من الفيوم لـ "العياط".. رحلة البحث عن حلم الثراء السريع في المنطقة الجبلية

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

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وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.