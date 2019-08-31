مصر | أهم الأحكام الصادرة من محاكم الإرهاب خلال أسبوع.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم الأحكام الصادرة من محاكم الإرهاب خلال أسبوع.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب أحكام مختلفة في بعض القضايا التي كانت منظورة علي مدار السنة الأخيرة وأيضا قرارات هامة وحاسة لأهم القضايا التي تشغل الرأي العام وذلك خلال هذا الأسبوع.

نرصد أهم هذه القرارات والأحكام في السطور الآتية:

مد اجل النطق بالحكم على قيادات الأخوان بتهمة التخابر مع حماس لـ 11 سبتمبر

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة مد اجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، لجلسة 11 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة أمام دائرة جنايات مغايرة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

إحالة المتهم عادل خلف للمفتى و26 أكتوبر النطق بالحكم في "خلية الوراق الإرهابية"

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إحالة المتهم عادل خلف الى فضيلة مفتى الديار المصرية ، لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر القادم للنطق بالحكم لجميع المتهمين ،مع استمرار حبس المتهمين جميعا .

جاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت ..

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

وكانت قد أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.

المشدد 7 سنوات لمسئول دعم الطيارين و7 آخرين والرد والغرامة بـ 2 مليون جنيه بتهمة الاستيلاء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره منذ قليل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب" الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين " وقضت بمعاقبة المتهم بهاء صديق بسيونى مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية فى شركة مصر للطيران و7 اخرين بالسجن المشدد 7 سنوات والرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليونا وربع المليون .

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد على المنعم.

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كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة قيام المتهم بهاء صديق بسيونى مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين وسهل لباقى المتهمين الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين.

المشدد 5 سنوات والغرامة 50 ألف لمدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطره النطق بالحكم على أحمد فاروق مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة وعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق .

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة, أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و 4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وارسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر.

فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية , وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما , وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق , ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه .

بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير"

قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل أربعة متهمين حدث بتدابير إحترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية " الصفافير "

والمتهمين هم كل من:

عمر محمود رزق

احمد عبدالفتاح إبراهيم

شيماء خليل سليمان

رمضان نادى صلاح

وقررت نيابة امن الدولة الاستئناف علي القرار وتم تحديد جلسة غدا الاثنين أمام الدائرة ٣١ جنايات لنظر الاستئناف.

حيث أن المتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الاخواني معتز مطر علي إحدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم.

المشدد خمس سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ "أحداث الطالبية"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالسجن المشدد خمسة سنوات لمتهم والبراءة لثلاثة آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ"أحداث الطالبية"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما غيابياً لاتهامهم بالاشتراك فى التجمهر والشروع فى قتل والاعتداء على شقة أمين شرطه واحراز سلاح والتظاهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والحسيني حسن صبحي حسن، ومحمد محمود حسين طلبة، ومحمد محمد محمود العقاد بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية .

براءة متهم في إعادة محاكمته بـ "أحداث كنيسة مارمينا"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ببراءة المتهم محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.