مصر | بـ"رتبة نقيب".. تفاصيل جديدة بشأن الضابط الموقوف عن العمل بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"رتبة نقيب".. تفاصيل جديدة بشأن الضابط الموقوف عن العمل بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن ضابط الشرطة الموقوف عن العمل والمحال إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، لتعديه على أحد المواطنين بالضرب بمنطقة أرض اللواء، ضابط نظام من قوة قسم شرطة العجوزة.

وأضاف المصدر ذاته لـ "بوابة الخليج 365"، أن الضابط برتبة نقيب شرطة، وكان يعمل أمين شرطة قبل ذلك وتم ترقيته لكادر "ضابط" بعد التحاقه بالجامعة، وحصوله على مؤهل جامعي.

كان تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء أداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة.

"16 ساعة لشفط المياه الجوفية".. كواليس إحباط التنقيب عن الآثار بقرية بالبدرشين

كشفت تحقيقات ضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة، عن تفاصيل تنقيب عامل عن الآثار بمعبد أثري بقرية ميت رهينة، بنطاق مركز البدرشين، وتبين أنه كانت وردت معلومات للمقدم محمد حمودة رئيس مباحث السياحة والآثار بسقارة، مفادها قيام عاطل بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الجابري، بقرية ميت رهينة، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة، وبالعرض على اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية، مدير عام شرطة السياحة والآثار، وجه بالتوجه للمكان وفحصه، والقبض على المتحري عنه.

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وتوجهت قوة أمنية برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد أحمد الحسيني رئيس قسم سياحة وآثار الجيزة، لمنطقة الجابري بقرية ميت رهينة، وتبين أن الحفر يقع بمنطقة عزبة الجابري وأصل المنطقة أثرية وجود حفرة معرضة بالأخشاب ووجود حفرة بقطر متر ونصف وبعمق 3 أمتار ونص تؤدي إلى جزئين أثريين من الحجر الجيري مستطيل الشكل بأبعاد حوالي 5.5×1.40، يظهر منه جزء بسيط، من سطح الأرض ومكون من غرفة بها سلك من الجهة الشمالية، وفيها من المنطقة الشرقية حائط وأجولة مليئة بالرمال والتراب وبالكشف عن موقع وتبين عدم إمكانية شفط المياه والباقي تغمره المياه الجوفية.

وكلف العميد سامر سعيد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، بالقبض عن العامل المتحري عنه، وتمكنت القوات من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبالاستعانة بمجلس مدينة البدرشين وسيارات الكسح الخاصة واستخدام كافة المعدات اللازمة، بواسطة الصرف الصحي، وبعد إزالة كمية كبيرة من المياه، بعد ساعات شفط دامت من الساعة الواحدة ظهر أمس الخميس إلى الخامسة فجر اليوم الجمعة وتبين تسرب المياه الجوفية وتسربها من جميع الاتجاهات مما يمنع استكمال أعمال المعاينة.

وتوصلت تحريات ومعاينة اللواء مدحت منتصر مدير مباحث السياحة والآثار، العميد حسين عبد التواب رئيس مباحث الآثار، إلى أن المكان أثري ويشتبه في أنه خاص بالملك رمسيس الثاني، وتم غلق الموقع بالأخشاب وتعيين حراسة عليه، من قبل شيخ الخفراء ومشرفي الأمن، والقوات الأمنية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14132 جنح البدرشن لسنة 2019،

"عربية مركونة و11 قطعة أثرية".. تفاصيل القبض على صاحب معرض سيارات في الهرم

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل إسقاط صاحب معرض سيارات، وصاحب محل وبحوزتهما 11 قطعة آثرية حال تواجدهما داخل سيارة، مركونة بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم، صحبة عاطل.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في القبض على صاحب معرض سيارات، صاحب محل، وبحوزتهما 11 قطعة أثرية بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، مفاده أنه حال تواجد الرائد كريم عبد العليم الضابط المعين بالقول الأمني بشارع الهرم، والقوة المرافقة له تلاحظ له توقف سيارة على جانب الطريق بداخلها 3 أشخاص، وبالتوجه نحوهم، فر أحدهم هاربا، وبالفحص والمعاينة تبين تواجد صاحب معرض سيارات، 40 سنة، صاحب محل 38 سنة، مقيم بالواحات، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها مبلغ 20 ألف جنيه، هواتف محمولة، قطع وتماثيل فرعونية (إناء من الحجر الجيري، أجزاء من تابوت مقسم جزئين وبعرضهم على مفتش الآثار أفاد بأثرية 11 قطعة فقط.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات، وأن المتهم الهارب يدعى "عصام.م"، عاطل، مقيم مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات