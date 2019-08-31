شكرا لقرائتكم خبر عن «ماريا»: لقاءات مباشرة مع المواطنين.. و«جمعة»: خضوع 134 موظفًا بـ «الأقصر» للتحاليل المفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت إدارة الشباب والطلاب فى المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، 115 فعالية و5 ندوات ميدانية جديدة، بعدد من القرى، ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر- الذى توفّره الدولة بالمجان.

وقالت ماريا نعيم، مدير عام إدارة الشباب والطلاب فى المحافظة، إن نتائج الفعاليات والندوات التى تم تنفيذها خلال الشهر الجارى، شملت قرى (تلة، نزلة حسين، البرجاية، بنى أحمد، دمشير)، بالإضافة للعاملين بالمنطقة الصناعية والمصالح الحكومية والهيئات وطلاب الجامعة والسائقين، لافتة إلى أنه تم تنظيم ماراثون رياضى ومسابقة فنية للشباب فى الشعر والرسم والمسرح وتم توزيع جوائز على الفائزين.

وأضافت «ماريا»، أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين للصندوق، للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات، والتوعية بضرورة تبنى جميع أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أى حالة إدمان تواجههم.

وأوضح بلال شعبان، منسق الصندوق، أنه تم افتتاح «مركز العزيمة» لتأهيل مرضى الإدمان منذ 4 أشهر، وبدأ فى استقبال بعض الحالات من محافظات الصعيد، للعمل على دمجهم مرّة أخرى فى المجتمع وضمان عدم عودتهم لطريق المخدرات من جديد، منوهًا إلى أنه تم عقد ندوات توعوية ومبادرات ميدانية فى الشوارع والمناطق الحيوية الحديثة مع الشباب والمواطنين، بواسطة مسؤولى الصندوق وفريق من المتطوعين.

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وأشار «بلال»، إلى أنه تم التحذير من خطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات، إذ يقدم الصندوق جميع الخدمات العلاجية فى سرية تامة، عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن «16023».

وواصل الصندوق الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات ودواوين المحافظات والمؤسسات المختلفة، بجانب حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأجرت لجنة تابعة للصندوق فى الأقصر، برئاسة جمعة جابر إبراهيم، تحاليل الكشف على الموظفين بالديوان العام للمحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوصيات مجلس الوزراء، بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمحافظات والمؤسسات المختلفة.

وقال «جمعة»، إنه تم القيام بأعمال التحاليل المفاجئة لـ 134 موظفًا من الذكور من العاملين بمختلف الإدارات، إذ سبق وتم إجراؤها لموظفى مديرية التضامن الاجتماعى، والعاملين بهيئة السكة الحديد، لافتًا إلى أنها تمت بمشاركة أعضاء اللجنة، وهم الدكتورة غادة علاء، والكيميائى أحمد محمد محمود، والممرض محمود محمد عبدالرحيم، وناهد سعد على، من الشؤون القانونية فى المحافظة.

وكان عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أكد استمرار حملات الصندوق للكشف الإجبارى والمفاجئ على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع جميع الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف عليهم، علاوة على تخصيص مسؤول اتصال بكل جهة، لتذليل أى عقبات قد تواجه حملات الكشف.