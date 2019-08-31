شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مشروع هندسى لحماية قلعة قايتباى بتكلفة 235 مليون جنيه فى 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد فتحى، مدير مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى فى الإسكندرية، الانتهاء من تنفيذ أول مشروع هندسى بحرى متكامل للقلعة بتكلفة 235 مليون جنيه على نفقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بنهاية 2020.

وأوضح «فتحى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة المنفذة انتهت من صب نحو 4700 كتلة خرسانية متنوعة الأحجام والأوزان، وجرى إنزال جزء كبير منها فى البحر بمحيط القلعة، فضلًا عن توريد نحو 40 ألف طن أحجار من محاجر طرة.

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وتابع أن مشروع الحماية يقع فى 5 أجزاء: الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 مترًا، وتم الانتهاء من 80 مترًا منه، والثانى عبارة عن إنشاء مشاية خرسانية مثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 أمتار، حيث جرى الانتهاء من تركيب الخوازيق بالكامل، وجارٍ تركيب البلاطات عليها، والثالث لسان حجرى بطول 30 مترًا، والجزء الرابع رصيف بحرى بطول 100 متر، والخامس يتضمن تنفيذ أعمال تغذية بالرمال فى المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى تتم الاستفادة منه فى موسم الصيف.

وأكد أن اللسان الخرسانى حماية وسياحة فى الوقت نفسه، حيث سيتم إنشاء كوبرى مماثل لكوبرى ستانلى فى بدايته لتسهيل حركة المياه فى أول 100 متر من اللسان، تكون مهمته تجديد المياه بين الصخرة الأم المقامة عليها القلعة واللسان، ويمكن لقوارب التنزه التحرك أسفله بحرية، ويعطى مظهرًا جماليًا، مضيفًا: «سيتم تصميم اللسان بشكل هندسى مميز، يضم ممشى خرسانيًا وسورًا يمينًا وشمالًا، بحيث لا يمنع رؤية البحر، فضلاً عن إقامة أماكن متسعة للتجمع كل فترة على اللسان».

وقال الأثرى أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباى، إن المشروع يهدف إلى حماية القلعة من الخطورة الداهمة التى كانت تواجهها.