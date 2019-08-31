شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تفاجئ 4 مؤسسات صحية بـ«ميكروباص»: «تكاتك» بمستشفى «فارسكور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أمس، الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بطلبها اصطحابها لجولة مفاجئة بعدد من المستشفيات التى تلقت عبر رسائل هاتفها المحمول شكاوى لمواطنين ومرضى عن سوء الخدمة بها، حيث استقلت سيارة ميكروباص وتوجهت لمستشفيات «فارسكور المركزى- الروضة المركزى- الحميات- الصدر»، وأحالت عددا من العاملين بهذه المستشفيات للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن مسبق. وبدأت المحافظ رحلتها بمستشفى الروضة المركزى، ولاحظت انضباط سير العمل داخل المستشفى، فيما عدا انصراف طبيب قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما فاجأت مستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ولاحظت تواجد تلاعب بدفاتر تحصيل رسوم الزيارات، بالإضافة لترك 5 أطباء عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتوجهت لمستشفى فارسكور المركزى، واكتشفت انصراف طبيب قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية المقررة، كما لاحظت تواجد عدد من عربات التوك توك داخل ساحة المستشفى، كما اكتشفت أن إدارة المستشفى أبلغت مديرية الصحة بتوافر سرير عناية مركزة وحيد شاغر بالمستشفى، بينما يوجد 4 أسرّة عناية مركزة شاغرة، وهو ما يعنى أن إدارة المستشفى تتحايل لمنع استقبال حالات جديدة لحجزها بالعناية المركزة بالمستشفى، وأحالت جميع المخالفين للتحقيق.