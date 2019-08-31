شيخ الأزهر يوجه بتكفل سفر جثمان الطالب الإندونيسي «محمد زمروني» ورعاية أسرته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في لفتة إنسانية، وجه الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بتكفل الأزهر الشريف بكافة تكاليف سفر جثمان الطالب الإندونيسي «محمد زمروني» الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، والذي توفي بمستشفى الحسين الجامعي. Advertisements كما وجه شيخ الأزهر بتحمل تكاليف سفر أسرة المتوفى وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر- حيث إن زوجة الطالب المتوفى طالبة بكلية أصول الدين- وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، وتوفير مبلغ مالي يعينهم على أعباء الحياة. وأقيمت صلاة الجنازة اليوم على الطالب الإندونيسي من الجامع الأزهر. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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