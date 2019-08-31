شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يستقبل أساقفة الكنيسة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الجمعة، صاحبي النيافة الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم. واطمأن قداسة البابا خلال اللقاء على أحوال الكنيسة والخدمة عقب الأحداث التي جرت في السودان في الفترة الماضية.

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