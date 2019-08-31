شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: الفضائيات استجابت لمطالب تقنين الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن هناك استجابة قوية من جانب القنوات الفضائية المختلفة، بعد مخاطبة القناة لهم بضرورة تقنين أوضاع العاملين بها.

وقال سعدة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن عددا من مقدمى البرامج سارعوا بتقديم أوراق الالتحاق بعضوية النقابة أو الحصول على تصاريح ممارسة المهنة ومن بينهم عمرو الليثى وتامر أمين ومدحت شلبى ويوسف الحسينى وكريم حسن شحاتة، مقدم برنامج «كورة كل يوم» على القناة الأولى، وسالى شاهين، المذيعة بقناة دى إم سى، وأحمد جمال مقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور.

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وأشار سعدة إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين بلغ حتى الآن نحو ١٧٠٠ عضو بعد استجابة القنوات لمخاطبة النقابة، مشددا على أن النقابة لن تتهاون ضد أى شخص يمارس النشاط الإعلامى بالمخالفة للقانون، حيث ستسارع باتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.

وأكد أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن القانون يحمى المواطنين من كل الكيانات الوهمية التى تعمل مخالفة للقانون المصرى خاصة فى وسائل الإعلام.

وأضاف عدلى فى تصريحات صحفية، أمس، أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أى كيان إعلامى غير مرخص له فى ظل تطبيق القانون والتعامل مع المشهد الإعلامى المصرى طبقا لميثاق الشرف، مشيرا إلى أن الكيانات الوهمية تضر بالمواطن من خلال عرض موضوعات تسىء للقيم المصرية وتضر بالأمن القومى وهدفها الربح والشو، ولفت إلى أن نقابة الإعلاميين تتعامل بمنتهى الحسم مع الكيانات الوهمية لأن الدولة تطبق القانون، مشددا على أنه لن تعمل أى جهة إلا تحت مظلة قانونية تحمى الدولة فى ظل حروب تتعامل مع الفكر والثقافة.

وتابع: «نقابة الإعلاميين سبق لها أن حظرت وأقامت الدعاوى على عدد كبير ممن ينتحلون صفة النقابات الإعلامية وهو ما تم خلال الفترة الماضية فى إرسال عدد من الشكاوى إلى القضاء، فالفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيرًا فى مسألة انتشار الكيانات الوهمية وخلال فترة وجيزة سيتم القضاء نهائيا على الكيانات الوهمية.