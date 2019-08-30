شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الغرف التجارية ونائب مدير أمن القليوبية يفتتحان معرض «عودة المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، الجمعة، واللواء علاء عزمى نائب مدير أمن القليوبية، والعقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، معرض مبادرة (كلنا واحد) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية.

وتفقد الفيومى واللواء علاء عزمى اجنحة المعرض البالغ عددها 22 جناحا ضمت مستلزمات المدارس والملابس المدرسية.

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وقال الدكتور محمد الفيومى إن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية قرر إقامة 3 معارض تحت شعار (عودة المدارس) بمشاركة نحو 60 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وحقائب وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.

وكشف الفيومى أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة لتنظيم المعارض حيث تقام المعارض الثلاثة بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بالتعاون مع المحافظة بأجهزتها المختلفة ومديرية التموين.

وأوضح أن الغرفة تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال إن تلك المعارض تأتى في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة موجها الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية على دعمهم لكل ما هو من شأنه التخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين البسطاء والتيسير عليهم.