شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات جريئة.. «زواج فريند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كنت في منتصف الأربعينيات حين طلقت «أم أولادى»، وقررت زوجتى السابقه أن يبقى الأولاد معها وكانوا أطفالا ورأيت- مع انشغالى الدائم- أنها أقدر على رعايتهم، لكننى لم أقصر في رؤيتهم ولا الترفيه عنهم.. وقضيت فترة بدون زواج لم أشعر خلالها أنى أفتقد وجود امرأة في المنزل، فأنا رجل أعمال كافحت من الصغر وعملت منذ كنت في الجامعة حتى أسست لنفسى شركة خاصة ناجحة حملتنى إلى «المجتمع المخملى».. حيث كنت أجد الصحبة والأصدقاء فلم أكن أشعر بالوحدة.

لكن مركزى هو ما فرض علىّ أيضا أن أعود لفكرة الزواج، فعملى يقتضى وجود «أسرة» ولو شكليا، حيث إننى أتعامل مع العديد من الجهات الملتزمة بالعادات والتقاليد، والتى لا تغيب عن لقاءاتها الزوجات لتضمّنا «شراكة» في العمل والحياة العائلية.. وبالفعل وجدت امرأة فاضلة في محيطى الأسرى، مطلقة مثلى وأصغر منى بعشرة أعوام ولديها ابنة واحدة.

عرضت عليها الزواج فوضعت عدة شروط، كان أهمها ألا نقيم معا في المنزل فابنتها صغيرة وأولادى يترددون على منزلى، واحترمت وجهة نظرها.. أو ربما وجدت في هذه الزيجة مساحة أكبر من الحرية والاستقلال بعدما عشت وحيدا لسنوات.

وبالفعل تزوجنا، بالصيغة التي تسمى الآن «زواج فريند»، كانت تقضى اليوم معى وتدير أمور المنزل، وأعود من عملى لأجد كل شيء هادئا ومنظما، ثم تذهب للمبيت مع ابنتها.. وكانت تحرص على التواجد معى في كل المناسبات العائلية والاجتماعية وكانت «امرأة مشرفة» كما هي حتى الآن.. وفى الإجازات كنت أجمع أولادى مع ابنتها ونسافر إلى أي مكان.. واستمر الوضع لسنوات طويلة هكذا، حتى تجاوزت سن الستين بخمس سنوات.

خلال هذه الفترة تزوج أحد أبنائى وتزوجت ابنتها الوحيدة، واعتزلت أنا العمل بعد أن تخرج أولادى للعمل ومرنتهم على إدارة الشركة.. أصبح لدى وقت فراغ كبير لا تملؤه القراءة أو الخروج مع الأصدقاء.. خاصة أنى لا أميل للسهر كثيرا.

وهنا كانت لى وقفة مع زوجتى التي لا تزال متمسكة بعملها وبقائها في منزلها، رغم زوال السبب بزواج إبنتها الوحيدة، طلبت منها أن نقيم معا وإعتبرت أن هذا من حقى لأنى أحتاج إلى «ونيس» ولأنى أصبحت مصابا بهواجس الموت وحيدا في غرفتى.. ولأسباب يعرفها كل من تجاوز الستين خاصة وأنى أعانى من السكر وأصاب أحيانا بغيبوبة قصيرة.

لم تشعر زوجتى للأسف بإحتياجى إليها، ولا بواجبها تجاهى وأنا من ساندتها وتوليت كل تكاليف تربية وزواج ابنتها مثلما تعاملت مع أولادى تماما.. المشكلة ليست في قرارها المتعنت بقدر ما هي أننى فقدت إحساسى بها ومشاعرى تجاهها.. فجأة وجدتها إنسانة «غريبة» عنى.. لدرجة الإحساس بأن مديرة المنزل «الفلبينية» أقرب منى إليها ،(قطعا ليس عاطفيا)، لأنها تلبى طلباتى وتنتبه لعلاجى وتتابع معى الأطباء.

لم أشأ أن أواجهها حتى الآن بتحولاتى العاطفية، وحاولت تأنيب نفسي والقول بأنى «متقلب المزاج».. ثم أعود لأواجه نفسي بالحقيقة القاسية: لقد تعبت وشقيت من أجل أولادى وابنتها وكافحت لأجد في نهاية المشوار «أسرة» يلتئم شملها حولى.. لكن كل من عملت لأجلهم استقلوا بحياتهم بعيدا عنى.. صحيح أن البنت والأولاد في منتهى الوفاء، لكن ما أبحث عنه هو دفء المرأة التي قضيت عشرين عاما من عمرى معها.

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أحيانا أفكر في الطلاق، وأحيانا أخرى أفكر في الزواج بأخرى.. ثم أعود لأقول: من حقها أن تتمسك بالشروط التي تزوجنا بها.. لم يعد أمامى إلا كلمتك لأحدد هل أدين نفسى أم ألومها.. وكيف أتصرف؟.

يا صديقى:

بداية «المسلمون عند شروطهم»، فمن حق زوجتك أن تتمسك بما اتفقتما عليه.. ولكن الزواج «مؤسسة إنسانية» مبنية على الدفء والسكن والمودة والرحمة وليست «شركة مساهمة»، وقد اتفقتما من البداية أن تستبعدا «السكن» من الزواج بمعناه المادى وما يستتبعه من إحساس بالسكينة والطمأنينة والأمان لطرفى العلاقة.. أنت استمعت بالحرية والاستقلال وهى تمكنت من تربية ابنتها وتحقيق طموحها المهنى.. وبحكم السن والعادة أصبح من الطبيعى أن تتمسك الزوجة بالهيكل الاجتماعى للأسرة التي قررتما معا أن تكون «شكلية»!.

أنا أقدر تماما إحساسك بالوحدة والفراغ خاصة مع وجود مرض السكر الذي يحتاج لرفقة دائمة، أقدر حقك في أن تنعم في آخر رحلة الحياة ببداية جديدة دافئة مع المرأة التي اخترتها عن اقتناع وشاركتك جزءا كبيرا من الرحلة.. لكن المشكلة أننا أحيانا نطلب من الطرف الآخر أن يسدد فاتورة نجاحنا وأن يدفع ضريبة احتياجنا إليه رغم غيابنا الطويل عنه!

ونظرية «تقديم الفواتير» لمن أحببناهم وراعيناهم عاطفيا وماديا لا تكون مقبولة في معظم الأحيان.. ولا تكون قابلة للسداد إلا باقتناع جميع الأطراف.

تقول إن «الفلبينية» أقرب إليك من زوجتك وهو تعبير «صادم» لكنه- فى الحقيقة- يبرر زواج المدير بسكرتيرته وأحيانا الزواج بالخادمة لأن كلتيهما تتفهمان احتياجات الرجل، ربما أحيانا أكثر من الزوجة.. فيحدث «تشويش في الرؤية» وتختلط الأمور على الزوج ويرتكب حماقه الزواج بمن يشعر أنها الأقرب.

سأتوقف عند إحساسك بأن زوجتك أصبحت «غريبة» عنك، هنا تكمن المشكلة- من وجهة نظرى- أنت لم تحاول استمالتها عاطفيا وإنسانيا بل أصدرت «فرمانا» بالعيشة المشتركة وهى ليست مؤهلة لذلك.. كان لا بد أن تقدم لها مبرراتك أن تشرح لها مدى احتياجك إلى حضن دافئ لن تجده إلا معها.

الرجل بطبيعته «عملى» والمرأة مفاتيحها «عاطفية» وكان يسهل استمالتها لصفك لو عزفت على أوتار المشاعر والأحاسيس.. وتحليت بقدر من الصبر حتى يلين عقلها بعد قلبها.

قطعا «الحل» ليس في الطلاق أو الزواج بأخرى، لأن «المجهود النفسي» الذي تحتاجه زوجة جديدة تستطيع به أن تحل مشكلتك الحالية.. وتذكر دائما أن الإنسان أحيانا يصاب بما أسميه «أمراض الوحدة» فيجد أنه من المستحيل أن يعيش مع شخص آخر، وأنت شخصيا جربت هذا الإحساس قبل زواجك منها.. وعليك الآن أن تتردد عليها كثيرا وأن تلجأ إليها لتبيت معك ولو لمرة واحدة في الأسبوع، لتكسر حواجز وحدتها وتعتاد البقاء معك، وساعتها قد تستجيب لطلبك.

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