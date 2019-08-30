شكرا لقرائتكم خبر عن مسلة «رمسيس الثانى» فى الطريق إلى «التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وزارة الآثار أجزاء إحدى مسلات الملك رمسيس الثانى من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية إلى القاهرة، مساء أمس، وذلك للبدء فى أعمال ترميمها وتجميعها، تمهيدًا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين فى مصر والعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قِبَل شرطة السياحة والآثار، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، فى إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير واهتمامها بإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى القاهرة، وستخضع أجزاء المسلة لأعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مُرمِّمى وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدًا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير.

وأشار محمد الصعيدى، مدير المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المسلة بمنطقة صان الحجر الأثرية كانت مقسمة إلى 8 أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل «بن بن» (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة، بعد تجميعها لأول مرة، إلى حوالى 17 مترًا، ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنًا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى، وتتميز بجمال نقوشها، التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفًا أمام أحد المعبودات.