شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى و«آبى»: أهمية مواصلة مسيرة «تيكاد» فى تنمية أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، أهمية مواصلة مسيرة «تيكاد» فى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة الإفريقية وفق أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030 وإعلان يوكوهاما الصادر فى ختام قمة «تيكاد 7».

وأكد السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع «آبى» فى ختام قمة «تيكاد 7» أمس، بمدينة يوكوهاما اليابانية، أن القمة تعبر عن المستوى الرفيع الذى بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقى واليابان، والتى تعد إحدى الشراكات المميزة فى العالم المعاصر، وتساهم فى تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة، كما أنها مثلت منجزاً كبيراً لكل الأطراف، لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لدول الاتحاد الإفريقى، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن قضايا السلم والأمن.

وشدد على أن الاتحاد الإفريقى سيستمر فى التعاون والتنسيق مع اليابان وكل الشركاء المنظمين لـ«تيكاد» لضمان تنفيذ مخرجات القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب القارة الإفريقية، لافتاً إلى أهمية مواصلة مسيرة «تيكاد» فى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة الإفريقية وخطة تنفيذ إعلان يوكوهاما، وضرورة وجود آليات متابعة فعالة تحقق الرؤية التنموية الإفريقية، معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقى واليابان فى قمة «تيكاد 8» عام 2022، والتى ستعقد على أرض القارة الإفريقية.

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وأشار إلى أن الربط بين الدول الإفريقية سواء عن طريق السكك الحديدية أو الكهرباء أو الطرق تسهم بشكل فعال فى التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دول إفريقيا وشركاءها ينبغى أن يتعاونا فى تطوير البنية الرقمية بالقارة الإفريقية. وأوضح أن مصر قطعت خطوات فعالة فى مجال الرقمنة الاقتصادية سواء من حيث البنية الرقمية، وأصبح لديها مستوى لائق من الرقمنة الاقتصادية وكوادر قادرة على التعاون مع الشركات الأخرى لبناء البنية التحتية الرقمية بإفريقيا.

وجدد الرئيس مطالبته لمؤسسات التمويل الدولية بتقديم شروط أفضل للتمويل للتخفيف من أعباء تكلفة مشروعات التنمية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تسير حاليا باتجاه التكامل التجارى وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية فى يوليو الماضى وهو ما سيعزز التنافسية ويقلص من تكاليف الأعمال مبديا أمله فى تعزيز التعاون مع شركاء إفريقيا فى ذلك المجال، وشدد على أن الهدف الرئيسى للتنمية المستدامة يتمثل فى استيعاب قدرات شباب القارة والذين تصل نسبتهم إلى نحو 65 % من إجمالى سكان دول القارة.

وأضاف أن إفريقيا سوق كبيرة تضم حاليا حوالى 3. 1 مليار نسمة، موضحاً أن زيادة القدرة الشرائية وفرص العمل لسكان إفريقيا يصب أيضا فى صالح الشركات الكبرى ودعم السوق الإفريقية، وأشار إلى أنه توجد إرادة وجهد إفريقى مشترك من جانب القادة الأفارقة من أجل دعم شباب القارة وتوفير فرص العمل لهم، لافتا إلى إن منتدى شباب العالم ومنتدى الشباب الإفريقى الذى تنظمهما مصر سنويا يعدان منصة للحوار والتدريب والتأهيل للمستقبل ومناقشة قضايا الشباب. وأوضح السيسى أنه يوجد اهتمام كبير بدور المرأة ومشاركتها فى المجتمع الإفريقى بصفة عامة، لافتا إلى أن دور المرأة يتعاظم فى مصر فى إطار الفهم المجتمعى لطبيعة ذلك الدور، مضيفا أن القضايا الخاصة بالمرأة والشباب تتطلب وقتا كافيا لكى تتحقق على المدى الطويل.

وقال شينزو آبى إن «إعلان يوكوهاما» تم إقراره من جانب الدول المشاركة فى قمة «تيكاد 7» بيوكوهاما.